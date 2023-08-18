Reisi ve Putin telefonda görüştü

Rus haber ajansı İtar Tass’a göre, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İran ve Rusya cumhurbaşkanları, birçok alanda ikili ilişkilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli konuları görüştü.

Reisi ve Putin bu görüşmede İran ile Rusya arasında ekonomik, ulaşım, lojistik ve enerji alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesine desteklerini beyan ettiler.

İran'ın BRICS grubuna tam üyeliği de bu görüşmenin diğer konularından biriydi.

İran Cumhurbaşkanlığı Web Sitesi de bu görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin bu görüşmede Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi’ne gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, İran halkı ve hükümeti ve saldırıda şehit olanların ailelerine başsağlığı diledi.

Rusya Devlet Başkanı, özellikle enerji, transit ve ticaret alanlarındaki ikili işbirliğini arttığını belirterek, ülkesinin bu işbirliklerini bölgesel seviyelere taşımaya hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi de Rusya Devlet Başkanı'na teşekkür ederek, bu tür canice eylemleri, İran ulusunun düşmanlarının ve kötü niyetli kişilerin çaresizlik ve yenilgisinin bir işareti olarak nitelendirdi.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliği sürecini değerlendiren Reisi, özellikle transit ve enerji sektörlerinde çeşitli planların uygulanmasına vurgu yaptı.