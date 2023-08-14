Irak Milli Hikmet Hareketi liderinden İran'a başsağlığı mesajı

Irak Milli Hikmet Hareketi lideri Seyyid Ammar Hekim gönderdiği bir mesajda Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen ve birkaç İran vatandaşının yaralanmsına ve şehit olmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Hekim gönderdiği mesajda bu saldırıdan dolayı İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve saldırıda şehit olanların aileleri ile İran halkı ve hükümetine başsağlığı ve yararlılar için acil şifalar diledi.

Hekim ayrıca uluslararası toplumdan, özellikle terör belasından etkilenen ülkelerden terörün köklerini kurutmak ve bunun milletlerin güvenlik ve istikrarı üzerindeki yıkıcı etkilerini azaltmak için birlik olmalarını istedi.