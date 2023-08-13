İran'da terör saldırısı: Şehit ve yaralı var

İran medyasına göre, Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne yerel saatle 19 sıralarında bir terör saldırısı düzenlendi.
Haberde, 2 teröristin türbedeki ziyaretçilere ateş açıtığı belirtildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi şehit oldu, 8 kişi de yaralandı.
Söz konusu teröristlerin türbenin Mehdi Kapısı'ndan içeri girmeye çalıştığı kaydedildi.
Olayın ardından teröristlerden birinin yakalandığı diğerinin ise kaçtığı ifade edildi.
2022 Şiraz Cinayeti
26 Ekim 2022'de Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi şehit düştü, 40 sivil de yaralandı.
Terör örgütü IŞİD olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.
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