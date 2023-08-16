Türkmenistan, İstanbul'a Başkonsolos atadı

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Türkmenistan’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne yeni konsolos atadı. Bununla ilgili imzalanan kararnameler, resmi gazetelerde yayınlandı.

Türkmenistan medyasına göre; Devlet Başkanı’nın imzaladığı kararname ile Muhammetnur Övezov, başka bir göreve devri ile bağlantılı olarak Türkmenistan’ın Kazakistan’ın Aktau kentindeki Konsolosu görevinden alındı.

Türkmenistan Devlet Başkanı’nın imzaladığı başka kararla Muhammetnur Övezov, Türkmenistan’ın Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu olarak atandı.

Türkmenistan’ın Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Myratgeldi Seyitmammedov Türkmenistan’ın Katar nezdindeki Büyükelçisi görevine atanmıştı.