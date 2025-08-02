Çorum FK'nın İran temsilcisiyle olan hazırlık maçı iptal edildi

Arca Çorum FK’nın Düzce, Topuk Yaylası’ndaki kampı kapsamında 2 Ağustos Cumartesi günü İran’ın Foolad FC takımıyla yapması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edildi. Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu, saat 11.30’da oynanması beklenen mücadelenin, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

Dört Maçlık Kamp Geride Kalıyor

Sezon öncesi Bolu ve Düzce’de iki aşamalı kamp gerçekleştiren kırmızı-siyahlı ekip, hazırlık sürecinde toplam dört özel karşılaşmaya çıktı. Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup eden Çorum temsilcisi, Manisa FK ile 0-0, Turan Tovuz ile de 1-1 berabere kaldı. Tek mağlubiyetini ise Bolu’daki ilk kamp döneminde, Azerbaycan’dan Zira FK karşısında 2-0’lık skorla aldı.

Foolad Maçı Yerine Antrenman

Hazırlık maçının iptal edilmesinin ardından Arca Çorum FK, Cumartesi sabahı bir antrenman yaparak Düzce kampını tamamlayacak. Takım, 5 Ağustos itibarıyla kendi tesislerine dönerek Amedspor ile oynayacağı sezonun ilk hafta maçına hazırlanacak.

2024–2025 sezonunun açılış haftasında Arca Çorum FK ile Amedspor 10 Ağustos Pazar günü, Çorum Şehir Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Çorum Haber