Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemekte kararlıyız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Heniyye'nin şehadetinin birinci yıl dönümü münasebetiyle sosyal medya platformu X’ten şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Geçen yıl, görevimin ilk gününde, resmi konuğumuz, özgürlük yanlısı kardeşimiz İsmail Heniyye Siyonist rejim tarafından suikasa uğranarak şehit edildi. Bu rejimin Gazze, İran ve bölgede işlediği savaş suçları insanlık için bir utanç kaynağıdır.”

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, “İran’ı savunma ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını destekleme konusundaki duruşumuzda kararlıyız. Şehit konuğumuzu saygıyla anıyoruz” vurgusunu yaptı.