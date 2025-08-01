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1 Ağu 2025 19:33

İran Paratekvando Milli Takımı Asya şampiyonu oldu

İran Paratekvando Milli Takımı Asya şampiyonu oldu

İran Paratekvando Milli Takımı, üç altın, üç gümüş ve altı bronz madalya kazanarak üst üste onuncu kez Asya şampiyonu oldu.

İran Paratekvando Milli Takımı, 18 ülkeden 107 sporcunun katılımıyla Malezya'nın Kuching kentinde düzenlenen Asya Şampiyonası'nda önceki tüm turnuvalarda olduğu gibi bu kez de toplam 12 madalya (altın, gümüş ve bronz) kazanarak şampiyonluk unvanını korumayı başardı.

Alirıza Bakht, Hamed Haghnashnas ve Marziye Nasrollahi altın madalya kazanırken, Seid Sadeghianpour, Meryem Abdullahpur ve Emir Muhammed Haghighatshenas gümüş madalya ve Aylar Cami, Leyla Mirzai, Muhammed Taha Hasanpur, Roza Ebrahimi, Leyla Rehimi ve Mehdi Purrahnama ise bronz madalya kazanan sporculardır.

News ID 1929108

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