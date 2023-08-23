Cezayir Nijer krizine çözüm için harekete geçti

Arap medyasına göre; Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, Nijer'de darbenin ardından patlak veren krize çözüm bulma amacıyla Nijerya, Benin ve Gana'yı kapsayan Batı Afrika turuna çıkıyor.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Attaf'ın Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatı doğrultusunda Batı Afrika turu gerçekleştireceği ve bu kapsamda Nijerya, Benin ve Gana'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, Attaf'ın Batı Afrika'daki ülkelere yapacağı ziyaretlerde mevkidaşlarıyla Nijer'deki krizi ve krize dair çözüm önerilerini masaya yatıracağı bildirildi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), cuntayla görüşmelerin başarısız olması durumunda "anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi" amacıyla Nijer'e askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.