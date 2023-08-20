Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Macaristan'a gitti

Azerbaycan medyasına göre; Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine Budapeşte'ye gitti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva Budapeşte Ferentz Liszt Uluslararası Havalimanı'nda Macaristan Adalet Bakanı Bentze Tujon tarafından karşıladı.

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Başkanı Rustam Minnikhanov da, Macaristan'a gitmişti.

Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelen Tatar lider, Budapeşte'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani ile de görüşecek.

Alman gazetesi Bild, daha önce Rusya, Türkiye ve Katar arasında yeni bir tahıl anlaşmasının Budapeşte'de imzalanabileceğini bildirmişti.