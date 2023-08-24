Malezya: İran'la ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz

Malezya hükümetinin üst düzey yetkilileri, İran'la kapsamlı ilişkileri geliştirmeye ve İslamofobiyle ortaklaşa mücadele etmeye çalıştıklarını duyurdu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, Tahran'la ikili ilişkilerin artırılacağını duyurdu.

Enver İbrahim paylaşımında iki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılmasını incelemek amacıyla ortak ekonomik komisyon toplantısı düzenlemek konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir de geçtiğimiz günlerde Tahran’a yaptığı ziyaret kapsamında İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve diğer İranlı yetkililerle görüşmüştü.