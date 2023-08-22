Lavrov BRICS Zirvesi için Güney Afrika'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika'ya gitti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün başlayacak BRICS Zirvesi arifesinde Güney Afrika'da yayınlanan Ubuntu dergisi için bir makale yazdı.

BRICS ülkelerinin yeni kolektif hegemonya olma amacı gütmediğinin altını çizen Lavrov, "Mevcut çok uluslu mekanizmaların yerine geçme, dahası yeni bir kolektif hegemonyaya dönüşme amacımız bulunmuyor. Bununla birlikte BRICS yeni, daha adil, çok merkezli dünya düzeninin sac ayaklarından biri olma talebine karşılık vermeye hazır" dedi.

BRICS'in genişleme sürecini bundan dolayı başlattığını anlatan Lavrov, "Bu sürecin oy birliğiyle alınan siyasi karar sonucu BRICS'e kabul edilen Güney Afrika'nın dönem başkanlığında bu kadar dinamik hale gelmesi sembolik anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, BRICS'in öncelikleri arasında Yeni Kalkınma Bankası'nın, BRICS'in döviz rezervleri havuzunun potansiyelinin pekiştirilmesi, ödeme mekanizmalarının kusursuz hale getirilmesi, karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin rolünün artırılması olduğunu da belirtti.

22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS zirvesine Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri katılacak. Etkinlikte Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yoluyla zirveye katılacak.

Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin BRICS'e katılmak istediğini resmen beyan ettiğini söylemişti. Belarus Dışişleri Bakanlığı basın servisinde bildirdiğine göre, Minsk, Mayıs ayında BRICS üyeliği için başvurdu.