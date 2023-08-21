Sputnik'e göre; Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Güney Afrika'da yapılacak BRICS Liderler Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Bermudez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Küba ilk kez BRICS Zirvesi'ne katılacak.'' dedi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor şu ana kadar 34 ülkenin yaklaşan BRICS zirvesi ile ilgili toplantılara katılımlarını teyit ettiklerini söyledi. Zirve 22-24 Ağustos tarihleri arasında Johannesburg’da “BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık için Ortaklık” teması altında gerçekleştirilecek. Güney Afrika şu anda İttifak’ın başkanlığını yürütüyor.

BRICS grubu nedir?

Adı ilk kez 2001 yılında Goldman Sachs ekonomisti Jim O'Neill tarafından ortaya atılan ve Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in sıra dışı yükselişini tanımlamak için kullanılan BRIC, ilk zirvelerini 2009 yılında Rusya'da gerçekleştirdi.2010'da ise Güney Afrika'nın örgüte katılması ile BRICS olarak anılmaya başladı.

BRICS grubu; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Ekonomileri, dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını ve dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.