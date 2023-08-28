İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ve Hollandalı mevkidaşı Marcel Diefink arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Görüşmede İran ve Hollanda arasındaki ilişkiler ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişine değinerek, “İran ve Hollanda yeni işbirliği aşamasında ve karşılıklı irade gölgesinde bu işbirliğinin daha da artması bekleniyor” dedi.

Bakıri Keni, “Sürekli diyalog ve istişare, Hollanda ile ilişkilerde her zaman İran'ın ilk tercihi olmuştur, çünkü bu görüşmelerin başlangıçta yanlış anlamaları çözmeye ve sonunda tarafların etkileşime girmesine yardımcı olacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı Siyasi Yardımcısı Marcel Diefink de iki ülke arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaparak, “Diplomasinin doğası diyalogdan başka bir şey değildir. Diplomasi tüm sorunları çözmese de yanlış anlaşılmaları çözebilir” dedi.