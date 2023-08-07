İran ve Rusya arasında diplomatik görüşme yapıldı

İki günlük ziyaret için yarın Tahran'a gelen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri ile görüştü.

Görüşme detayları henüz açıklanmadı.

Rus diplomat yarın Tahran'da düzenlenecek ''İran ve BRICS'' başlıklı konferansa katılacak.

Üst düzey Rus yetkiliden İran'a önemli ziyaret

Rusya merkezli TASS haber ajansı, Ryabkov'un Tahran ziyaretinde İranlı yetkililerle Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması ve İran'ın BRICS'e üyelik başvurusu gibi konuları ele alacağını bildirmişti.

TASS'a konuşan Rus yetkili, KOEP'in yeniden canlanmasının Avrupa tarafının ve Washington'ın kararına bağlı olduğunu belirterek, Moskova'nın anlaşmanın yeniden canlandırılması için üzerine düşen rolü oynamaya hazır olduğunu söylemişti.