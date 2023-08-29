İran ve Suudi yetkilileri Kahire'de bir araya geldi

Suudi Arabistan'ın Kahire Büyükelçisi Usame bin Ahmed Nakli, İran'ın Mısır'daki çıkarlarının koruma ofisinin başkanı Muhammed Hüseyin Sultani Ferd ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Irak ve Umman'ın ev sahipliğinde 2021'de müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

"kili ilişkiler çerçevesinde en son İran Dışişleri Bakani Hüseyin Emir Abdullahiyan Suudi Arabistan'a gitmişti.

Bakan Emir Abdullahiyan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve diğer yetkililer ile bir araya gelmişti.