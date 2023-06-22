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22 Haz 2023 10:43

Bakıri Keni, Katarlı yetkili ile görüştü

Bakıri Keni, Katarlı yetkili ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni Doha ziyareti sırasında Katar Dışişleri Bakan Müşaviri Muhammed El-Halifi ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni gittiği Doha'da Katar Dışişleri Bakan Müşaviri Muhammed El-Halifi ile görüştü.

İki ülkenin bölgesel istikrarı sağlamlaştırma yönündeki kararlı iradelerine değinen Bakıri Keni, "Bölgesel barış ve istikrar, bölgedeki tüm ülkelerde herkesin kalkınma ve ilerleme yönünde gerekli altyapının oluşturulması için ciddi kararlığına bağlıdır." dedi.

Bakıri Keni, "Gelişme ve ilerlemeye neden olmayan barış ve istikrar geçici, istikrarsız ve sıkıcıdır." ifadesini kullandı.

Katar Dışişleri Bakan Müşaviri Muhammed El-Halifi de iki ülke arasında gelişen ilişkilere değinerek, "İran ve Katar, bölgesel barış ve istikrarda her zaman ortaktır." dedi.
 

News Code 1910017

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