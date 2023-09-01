İran, Pakistan'ı vuran terör saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik konvoyunu hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Pakistan hükümeti ile ordusuna taziyelerini ileten Kenani, yaralılar için de acil şifalar diledi.

Ne olmuştu?

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik konvoyuna dün düzenlenen intihar saldırısında en az 9 asker öldü, 20 asker yaralandı.

Pakistanlı yetkililer, eyalete bağlı Afganistan sınırındaki Bannu ilçesinde güvenlik konvoyuna bomba yüklü motorlu bisikletle intihar saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı. Bununla birlikte 2022’den bu yana bölgede güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştıran Pakistan Talibanı’ndan şüpheleniliyor.