Tel Aviv'in Faslı depremzedelere yardım teklifi reddedildi

Arap medyasına göre; Fas'ı vuran depremin ardından depremzelelere yardım önerisinde bulunan Siyonist İsrail'in teklifi reddedildi.

Siyonist Rejim'in Kanal 7 televizyonu, Fas Dışişleri Bakanlığı'nın resmi bir mesajla Tel Aviv'in depremzedelere yardım teklifine şu anda ihtiyacı olmadığını açıkladığını bildirdi.

Fas'ta deprem: Can kaybı artmaya devam ediyor

Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Marakeş merkezli büyük deprem yıkıma neden olurken can kayıpları artıyor. Hükümet depremde can kaybının 2 bin 122'ye, yaralı sayısının 2 bin 421'e çıktığını açıkladı.

Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, ülkesindeki birçok köyün tamamen yok olduğunu belirtti. Bununla birlikte, ülkede birbirinden uzak bölgelerdeki farklı noktalarda geniş alana yayılan seyrek yıkımlardan dolayı arama kurtarma çalışmalarında aksaklıklar yaşanıyor.