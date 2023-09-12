İşgalcilerin Gazze'den çekilmesi kapsamlı kurtuluşun bir başlangıcıdır

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, siyonist işgal güçlerinin 2005 yılında Gazze Şeridi'nden kovulmalarının yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada işgal güçlerinin çekilmeye zorlanmasının, kapsamlı kurtuluş için de bir duyuru niteliği taşıdığını söyledi.

Heniyye, işgal güçlerinin Gazze'den çıkarılmasıyla Filistin halkının zaferine ve Filistin'in tümünün işgalden kurtarılmasına yönelen yeni dengeler oluştuğunu belirtti.

Heniyye bugün (12 Eylül Salı) yaptığı basın açıklamasında, 12 Eylül 2005 tarihinin Filistin tarihinde, Filistin halkı için yeni bir şafağın doğması anlamına geldiğini, o tarihte Gazze bölgesi arazisinin %40'ını gasp eden 21 yahudi yerleşim merkezinin yıkıntılarının üzerine Filistin bayraklarının asıldığını, bunun sonucunda da işgale karşı direnişte, başlığı Filistin'in zaferi olan yeni dengeler oluştuğunu, bunun da kapsamlı kurtuluşun başlangıcını oluşturduğunu açıkladı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi