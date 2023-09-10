İran Kızılayı: Fas'a yardıma hazırız

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, depremin vurduğu Fas Kızılayı Başkan Yardımcısı Kaddour Kharbouch'a taziye mesajı gönderdi.

Mesajda, Fas'taki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa temennisinde bulunuldu.

Fas Kızılayı ve Fas halkına da taziyelerini ileten Kulivend'in kaleme aldığı mesajda, İran'ın deprem bölgesine sağlık ve yardım ekibi göndermeye hazır olduğu kaydedildi.

Fas'ta önceki gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.