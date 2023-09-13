İran Savunma Bakanı, Güney Kafkasya'daki gelişmeleri değerlendirdi

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, Haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki artan gerilimi değerlendiren Tuğgeneral Aştiyani, "Bölgede hiçbir savaş meydana gelmeyecek. İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge jeopolitiği konusundaki tutumu nettir. Bölge jeopolitiğinde hiçbir değişikliği kabul etmiyoruz.'' dedi.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Ermenistan ve Azerbaycan yetkilileriyle temas halindeyiz. Ermeni yetkililer, Azerbyacan'ın çatışmaları yeniden başlatma olasılığına ilişkin endişelerini dile getirdiler, ancak Azerbaycanlı yetkililer bize askeri saldırı peşinde olmadıklarını söylediler.'' demişti.

Kenani, ''Kuzey komşularla olan ortak sınırların güvenliği konusunda çok hassasız ve bu bölgedeki gelişmeleri titizlikle takip etmekteyiz. Sınırlarımızda güvenlik sorunu söz konusu değil ve emin olun ki, İran sınırlarının güvenliği güçlü biçimde korunmaktadır.'' ifadesini kullanmıştı.