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5 Eyl 2023 15:45

Irak'tan Tahran-Riyad ilişkileriyle ilgili açıklama

Irak'tan Tahran-Riyad ilişkileriyle ilgili açıklama

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Bağdat’ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yakınlaşmasını desteklediğini bildirdi.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid Shinhwa haber ajansına yaptığı açıklamada, terörle mücadelede uluslararası toplumun sürekli koordinasyon ve işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Reşid, Bağdat’ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yakınlaşmasını desteklediğini vurgulayarak, ''Bu iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon insanlığa fayda sağlayacak ve bizi savaş ve çatışmadan uzak tutacaktır.” dedi.

İran ile Suudi Arabistan 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaşmıştı.

News Code 1911421

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