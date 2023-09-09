BM Suriye Özel Temsilcisi pedersen bugün Şam'a gidecek

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, bu ülkenin anayasa hazırlama komitesinin 9. toplantı tarihinin belirlenmesini incelemek amacıyla bugün Şam’ı ziyaret edecek.
Geir Pedersen Suriye'nin yeni anayasasının oluşturulmasına ilişkin siyasi sürecin ilerletilmesi konusunda Suiyeli yetkililerle istişarelerde bulunacak.
Pedersen Şam ziyareti kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Anayasa Değişikliği Komisyonu Başkanı Ahmed el Kızbari, İran’ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi ve Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov ile bir araya gelecek.
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