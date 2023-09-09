BM Suriye Özel Temsilcisi pedersen bugün Şam'a gidecek

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, bu ülkenin anayasa hazırlama komitesinin 9. toplantı tarihinin belirlenmesini incelemek amacıyla bugün Şam’ı ziyaret ederek, Suriyeli yetkililer ve İran’ın Şam Büyükelçisi ile görüşecek.