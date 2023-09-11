Suriye, ABD'yi BM'ye şikayet etti

Suriye Dışişleri Bakanlığı bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı’na bir mektup göndererek, ABD’nin, Suriye'nin kuzeydoğu ile güneydoğusunda yasa dışı olarak konumlanan askeri güçlerinin saldırganlığı, uluslararası hukuk ilkeleri ve BM hükümleri ihlaline son verilmesini talep etti.

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri ile desteklediği silahlı grupların “Suriye egemenliğini ihlal etmeye” ve “ülkenin zenginliğini ve stratejik kaynaklarını yağmalamaya” devam ettiğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı mektuplarında, 2011’den 2023’ün ilk yarısının sonuna kadar ABD güçlerinin ve silahlı grupların "saldırı", "yağma" ve "sabotaj" eylemleri sonucu Suriye petrol ve maden zenginliği sektörüne verilen zararın değerinin toplam 115,2 milyar dolar olduğu ifade edildi.

SANA’da yer alan açıklamaya göre; Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanlığı, Suriye’de petrol sektöründeki kayıplara ilişkin son istatistik ve tahminlerin, doğrudan kayıpların değerinin 27,5 milyar doları bulduğu ifade edildi.

Açıklamada Suriye’nin uğradığı zararlar şöyle sıralandı:

“Çıkarılan petrolün çalınması, israf edilmesi ve yakılmasının 341 milyon varil olduğu tahmin edilirken, hırsızlık oranı ise günlük 100-130 bin varil civarında. Son dönemde günlük 150 bin varile, 59,9 milyon metreküp doğalgaz ve 413 bin ton yerli gazın toplam değeri 21,4 milyar dolara ulaştı.

Tesislerde vandalizm ve hırsızlık sonucu 3,2 milyar ABD doları tutarında hasar meydana geldi.

Uluslararası Koalisyon uçakları, Suriye’deki petrol ve gaz tesislerini bombalayarak 2,9 milyar dolar zarara yol açtı.”

Bakanlık şöyle devam etti: ‘‘Normal çalışma koşulları altında üretimin planlanandan daha düşük olması sonucunda. Dolaylı kayıplara gelince, bunlar 87,7 milyar doları buluyor ve bu da (ham petrol, doğal gaz ve yerli gazdan) kaybedilen faydaların değerini temsil ediyor.’’

Suriye söz konusu zararlardan ötürü ABD’yi “hırsızlıkla” suçladı ve, Amerikalı yetkililerin Amerikan yönetiminin Suriye’yi uğrattığı zararı tazmin etmesi, askeri güçlerinin varlığına son verilmesi petrol-gaz sahalarının ve diğer doğal kaynakların Suriye devletine iade edilmesini de talep etti.

Kaynak: Rudaw Türkçe