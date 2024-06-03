Azerbaycan petrol şirketi SOCAR: İsrail'e petrol satmıyoruz

SOCAR Türkiye, şirketin İsrail'e ham petrol sattığı yönündeki iddiaların kamuoyunu yanıltmayı amaçladığını öne sürdü.

SOCAR Türkiye’den, İsrail’e ham petrol satışına ilişkin yapılan açıklamada’’ Ana şirketimiz olan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, tüm faaliyetlerimizi uluslararası iş anlaşmaları çerçevesinde yürütüyoruz. Bu bağlamda, SOCAR’ın halihazırda ham petrolü İsrail’e sattığı yönündeki ithamlar asılsız olup, kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmayı amaçlamaktadır’’ denildi.

Son günlerde SOCAR'ın İstanbul'daki binası önünde eylem yapan Filistin için Bin Genç grubu, İsrail'e petrol sağlayan şirkete kırmızı boyalar fırlatarak protesto gerçekleştirmişti.

Birçok defa İsrail'le ticarete karşı protesto eylemleri düzenleyen Filistin için Bin Genç grubu, bu kez de SOCAR'ın İstanbul'daki binası önünde toplandı. Ellerindeki kırmızı boyaları SOCAR'ın binasına atan grup, "SOCAR'ın petrolü işgalciyi besliyor" sloganları attı.

İsrail'e hangi ülkeler petrol tedarik ediyor?

İsrail, Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin genelinde yürüttüğü soykırım savaşını sürdürebilmek için oldukça fazla miktarda petrole ihtiyaç duyuyor.

İsrail günde yaklaşık 220 bin varil petrol ithal ediyor.

İthal edilen petrol, ham petrol ve diğer tür yakıtlar başta savaş uçakları olmak üzere tanklar, askeri araçlar ve diğer fabrikaların yanı sıra lojistik ihtiyaçların karşılanmasında kullanılıyor.

Oil Change International (OCI) tarafından Mart 2024 tarihinde yürütülen araştırmanın sonuç raporuna göre bu petrol çeşitli kaynaklardan geliyor.

Rapora göre İsrail'in jet yakıt doğrudan ABD tarafından tedarik ediliyor. ABD İsrail'e askeri yardım olarak JP-8 türü jet yakıtı tedarik ediyor. 7 Ekim'den bu yana 3 tanker gemi ABD'den İsrail'e jet yakıtı taşıdı.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e en fazla ham petrol ihraç eden ülkeler ise Azerbaycan, Kazakistan-Rusya, Gabon ve Brezilya.