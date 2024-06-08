Türkiye Süleymaniye havalimanına uçuş yasağını uzattı

Rudaw’a konuşan Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yetkilisi, Türkiye’nin Süleymaniye’ye yönelik uçuş yasağını 7 aralık 2024 tarihine kadar uzattığını açıkladı.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na yönelik Türkiye'nin uçuş yasağı 3 Nisan 2023'ten itibaren başladı. Söz konusu yasak birkaç kez uzatıldı.

En son Türkiye 22 Haziran 2024’e kadar uçuş yasağı süresini uzatmıştı.

Türkiye, uçuşları askıya alma nedeninin PKK faaliyetlerinin Süleymaniye'de yoğunlaşması ve "örgütün uçuş güvenliğini tehdit edecek şekilde havaalanına sızması" olarak açıklıyor.