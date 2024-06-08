Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kahire’ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü Görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

Abdulfettah es-Sisi konuşmasında, ''Aliyev'in ziyareti, ikili ilişkilerimizi güçlendirecek. Güney Kafkasya'da istikrar ve barış istiyoruz.’’ dedi.

Mısır lideri Sisi, ''Aliyev ile görüşeceğimiz konular, iki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda derinleşmesine katkı sağlayacak.’’ ifadesini kullandı.

Aliyev de, "Geçen yıl Cumhurbaşkanı Sisi'yi Azerbaycan'da ağırladık, bu yıl da Mısır’ı ziyaret ediyorum. Bu, siyasi diyaloğu sürdürme konusunda mutabakata vardığımızı gösteriyor." diye konuştu.

Azerbaycan ile Mısır arasında 7 anlaşma imzalandı

Azerbyacan medyasına göre, Abdulfettah es-Sisi ve İlham Aliyev’in huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

