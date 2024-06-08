Cumhurbaşkanı adaylarının onaylanmasına ilişkin inceleme süresi uzatıldı

İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif, başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adaylarının onaylanmasına ilişkin inleme süresinin uzatıldığını duyurdu.
Tahan Nazif, bu sürenin 5 gün daha uzatıldığını belirtti.
İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif, cumhurbaşkanı adaylarının onaylanmasına ilişkin inleme süresinin uzatıldığını duyurdu.
İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif, başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adaylarının onaylanmasına ilişkin inleme süresinin uzatıldığını duyurdu.
Tahan Nazif, bu sürenin 5 gün daha uzatıldığını belirtti.
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