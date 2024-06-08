  1. İran
8 Haz 2024 14:41

Cumhurbaşkanı adaylarının onaylanmasına ilişkin inceleme süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı adaylarının onaylanmasına ilişkin inceleme süresi uzatıldı

İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif, cumhurbaşkanı adaylarının onaylanmasına ilişkin inleme süresinin uzatıldığını duyurdu.

İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif, başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adaylarının onaylanmasına ilişkin inleme süresinin uzatıldığını duyurdu.

Tahan Nazif, bu sürenin 5 gün daha uzatıldığını belirtti.

News ID 1917529

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