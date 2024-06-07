İran'da Cumhurbaşkanı adayları arasında canlı yayın olarak münazara yapılacak

IRIB'ın üst düzey yetkilileri olan Peyman Cebeli gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, İran'da Anayasayı Konseyi tarafından onaylanacak olan kesin Cumhurbaşkanı adayları arasında münazara gerçekleştirilecek.

Münazara canlı yayın olarak İran Devlet Televizyonundan yayınlanacak.

İran Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre de münazara ile birlikte adayların her biri, radyo ve televizyon kanallarında yayınlanmak üzere kendilerini tanıtmak amacıyla iki otuz dakikalık televizyon belgeseli ve iki otuz dakikalık radyo belgeseli hazırlayabilir. Adaylardan her biri eyaletlerin kanalı için seçim propagandası videosu hazırlayabilir. bu kayıtlar eyalet kanalından yayınlanacaktır.

İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif İran'da kesin cumhurbaşkanı adaylarının önümüzdeki Çarşamba günü 12 Haziran'da açıklanacağını söylemişti.