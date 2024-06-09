Batı'nın siyasi kararının İran'ın nükleer ilerlemesine hiçbir etkisi yok

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Tahran Milletvekili Ebulfazl Zuhrevend, üç Avrupa ülkesinin UAEA Yönetim Kurulu toplantısında onayladığı İran karşıtı kararı değerlendirdi.

"Bu karar tamamen siyasidir ve Batılılar İran'daki seçim ortamını etkilemeye çalışmaktadır." diyen Zuhrevend, "Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu düşünürsek Batılılar, Batı ile müzakere edilmesi ve onlara taviz verilmesi gerektiğine inanan hareketi ve grubu etkilemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmayı imzalayan Avrupa ülkeleri ve ABD'nin anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkati çeken Tahran Milletvekili, Rusya ve Çin'in de ABD ve Avrupa'yı bu konuda uyardığını belirtti.

Zuhrevend, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdiğini ve nükleer anlaşmadan çekilen ülkelerin de taahhütlerini yerine getirmesi gerekmektiğini vurguladı.

Tahran Milletvekili şöyle devam etti: "Onlar, İran'ın UAEA ile işbirliği yapması gerektiğini söylüyor? Peki onlar işbirliği yapmaktan neyi kastediyor? Zaten bu işbirlikleri nükleer anlaşmaya yol açtı ve bu anlaşma bizim için tam zarardı. Yani biz milli kapasitemizi kaybettik, durduk, Batılılar ise yaptırımların kaldırılması konusunda söz verdikleri şey için en ufak bir adım atmadı."

Zuhrevend, "Rusya Cumhurbaşkanı Putin de birkaç gün önce Rusya'nın Kazan kentinde yaptığı 3 saatlik konuşmasında İran'ın faaliyetlerini savunmuş ve Obama yönetiminin bir taahhüt imzaladığını, bir sonraki Trump yönetiminin ise aynı taahhütten vazgeçtiğini söylemişti. Putin, ayrıca onların İran'a yönelik tutumlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini vurgulamıştı" dedi.

Tahran Milletvekili Zuhrevend, "Her halükarda Batı'nın bu eylemlerinin İran'ın nükleer alandaki ilerlemesine hiçbir etkisi yok. İran İslam Cumhuriyeti kendi yolunu seçmiş, yaptırımlara ve küresel pazarlara erişimin engellenmesine rağmen işini iyi yapmış ve yaptırımların İran'ın ilerlemesine hiçbir etkisi olmadığını göstermiştir." diye konuştu.