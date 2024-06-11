ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden suçlu bulundu

NTV'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Delaware eyaletine bağlı Wilmington şehrindeki mahkemede, 3 Haziran'da jüri seçimiyle başlayan yargılanmasında karar verildi.

Jüri üyeleri, ABD Başkanı'nın oğlunu, federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak ve silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmaktan suçlu olduğuna hükmetti.

Mahkeme yargıcı Maryellen Noreika'nın, suçlu bulunan Hunter Biden hakkında 25 yıla kadar hapis cezası verme yetkisi bulunurken, suçun ilk kez işlenmesi gibi etkenler cezanın düşürülmesi imkanını sağlıyor.

Yargıcın Hunter Biden'a hapis cezası verip vermeyeceği henüz belirsizliğini koyuyor.

Mahkeme sürecinde, yargıya müdahale olarak algılanmaması için, oğlunun davasıyla ilgili konuşmayı tercih etmeyen Joe Biden'ın, kararla ilgili ne söyleyeceği merak ediliyor.

Hunter Biden'ın ayrıca California eyaletinde 1,4 milyon dolarlık vergiyi ödemediği suçlamasıyla eylül ayında yargılanması bekleniyor.

ABD’de bir ilk daha

Hunter Biden’ın suçlu bulunmasıyla ABD tarihinde bir başka ilk daha yaşandı.

Böylece ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıktı ve suçlu bulundu.

Hunter Biden’ın suçlu bulunması, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde babası Joe Biden’ın oy oranını olumsuz etkileyecek mi, belirsizliğini koruyor.

Hunter ceza alacak mı?

Hunter Biden hakkında verilecek ceza 3 ay içerisinde belli olacak. Hunter’ın 25 yıla kadar hapis ve 750 bin dolar para cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtilmişti.