Tuğgeneral Aştiyani: Simurg'un uçak filosuna girişini takip ediyoruz

Tuğgeneral Hatemi bugün sabah saatlerinde düzenlenen bakanlar kurulu toplantısının ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı.

İran Savunma Bakanı, Simurg yolcu uçağının son durumu hakkındaki bir soru üzerine, "Simurg uçağının uçuş döngüsüne girmeden önce Havacılık Kurumu nezdindeki testlerden geçmesi gerekiyor. İkinci uçak da hazırlanmak üzeredir" dedi.

Tuğgeneral Hatemi, "Şehit Cumhurbaşkanımız, Simurg uçağının yolcu uçağı filosuna girmesi için Savunma Bakanlığı'na talimat vermişti. Bu projenin bir kısmı içeriden sağlanıyor, bir kısmı da bazı dış ülkelerde temin ediliyor." diye konuştu.