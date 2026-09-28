Yemen'den Suudi Arabistan'a saldırı uyarısı

El-Malume’nin haberine göre, Sana hükümeti sözcüsü Ömer el-Buhiti, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik saldırılarını artırmasının cevapsız kalmayacağını açıkladı.

Buhiti, “Yemen halkı, kadınları, çocukları ve altyapısını hedef alan herkese karşı kendisini savunacaktır.” dedi.

Buhiti ayrıca, “Suudi suçlu düşman, Yemen halkına yönelik saldırılarının boyutunu artırdı. Bu saldırılar vahşi ve önceden planlanmış bir savaş suçu niteliğindedir.” ifadelerini kullandı.

Buhiti, Suudi Arabistan'ın Yemen halkının saldırıların durdurulması, ablukanın kaldırılması ve ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesi yönündeki taleplerine olumlu yanıt vermesi gerektiğini belirterek, “Suudi rejiminin Yemen halkının kanını dökmediği tek bir gün bile yok.” dedi.

Öte yandan Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan savaş uçaklarının son 24 saat içinde F-15 savaş uçaklarını kullanarak Taiz, Cevf, Marib, Zimar ve Saada illerine 26 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Seri, Suudi savaş uçaklarının Hamış Muşayt hava üssünden havalandığını ve saldırılarda onlarca sivilin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını belirtti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, gerilimin tırmanmasının başlamasından bu yana Suudi Arabistan’ın gerçekleştirdiği toplam hava ve füze saldırısı sayısının 1085’e ulaştığını bildirdi.