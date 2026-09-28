Erakçi, Burkina Faso Dışişleri Bakanı ile görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun yıllık toplantısına katılmak üzere New York’a giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Karamoko Jean-Marie Traoré ile bir araya gelerek görüştü.

Görüşmede İran-Burkina Faso ilişkileri, Sahel bölgesindeki gelişmeler ve Batı Asya’daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İran Dışişleri Bakanı, Burkina Faso Dışişleri Bakanı’nın İslam Devrimi’nin şehit lideri için düzenlenen anma törenine katılmasından dolayı teşekkür etti. Ayrıca Burkina Faso’nun ilkeli tutumundan ve halkının ABD ile İsrail rejiminin İran’a yönelik askeri saldırısı karşısında İran halkıyla dayanışma ve empati içinde olmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Erakçi, İran'ın Afrika ülkeleriyle, özellikle Sahel İttifakı (AES) ülkeleriyle ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, İran ile Sahel İttifakı’na üye üç ülke arasında ortak toplantının en kısa sürede gerçekleştirilmesini umduğunu ifade etti.

Bakan Erakçi ayrıca, İran’ın tüm ülkelerin bağımsızlığını ve ulusal egemenliğini destekleyen ilkeli tutumunu hatırlatarak, Fransa’nın Afrika ülkelerinin iç işlerine yönelik yasa dışı baskı ve müdahalelerini kabul edilemez olarak nitelendirdi ve kınadı.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı da Burkina Faso ile İran arasındaki ilişkilerin gelişme sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin ve Sahel İttifakı’nın diğer üyelerinin İran’la ilişkileri ve iş birliğini güçlendirme kararlılığını vurguladı.