İran'dan Sudan'da sivillerin öldürülmesine kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Sudan'ın orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin Ved en-Nora köyüne düzenlenen saldırıda kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere yüzlerce masum insanın yaralanması ve ölmesini şok edici olarak değerlendirerek, “İran İslam Cumhuriyeti, Sudan'daki iç savaşın devam etmesinden ve bu ülkedeki farklı çatışma alanlarında masum vatandaşların acı durumlarından endişe duymaktadır” dedi.

Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kenani, Sudan’a bir an önce barışın ve normal yaşam koşullarının geri dönmesi ve bu ülkede masum insanların öldürülmesi ve katledilmesine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Kenani ayrıca, Sudan'daki mevcut duruma son vermek için uluslararası toplumun, özellikle de insan hakları kurumlarının etkili önlemler alma sorumluluğunu vurguladı.