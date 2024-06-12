Kuveyt'te yangın faciası: 43 ölü, 48 yaralı

Kuveyt medyasında yer alan haberlere göre ülkenin Mangaf bölgesindeki bir binada yangın çıktı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu için can kaybının artması tahmin ediliyor.

Can kayıplarının dumandan kaynaklanan zehirlenmeler sonucunda gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "Yangının meydana geldiği bina işçileri barındırmak için kullanılıyordu. Binada çok sayıda işçi vardı. Yangında yaralanan kişiler bölgedeki 4 hastaneye sebk edildi." denildi.

Kuveyt İçişleri Bakanı Fahd Yusuf Suud, yaralıların sağlık durumlarını öğrenmek üzere hem Edan ve Mübarek hastanelerini ziyaret ederek, yarından itibaren binalar ve konutlardaki eksikliklere karşı her türlü yasal tedbirin alınacağını söyledi.

Yangının sebebini araştırdıklarını belirten Suud, "Bina sahibi mahkemeye verilecek." dedi.