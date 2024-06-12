İran'dan Kuveyt'teki yangına ilişkin taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Kuveyt'in Mankaf bölgesinde bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.
Kuveyt'te yangın: 49 ölü
Kuveyt'in güneyindeki Ahmedi iline bağlı Mankaf bölgesinde çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Bakanlık Adli Kanıtlar Müdürü Tümgeneral Iyd Raşid Uveyhan'ın olaya ilişkin açıklamasına göre, yerel saatle 06.00'da Mankaf bölgesinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
yorumunuz