Mehr ile Armenpress arasında işbirliği protokolü imzalandı

Mehr Haber Ajansı Genel Müdürü Dr. Mehdi Rahmeti ve Armenpress Devlet Haber Ajansı Müdürü Narine Nazaryan, iki kurum arasında işbirliğe yönelik anlaşmaya imza attı.

Mehdi Rahmeti, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamda, 105 yaşındaki Armenpress’i ''Ermenistan'daki ana medya kuruluşlarından biri olarak’’ nitelendirdi.

İki ülke arasındaki uzun süredir devam eden yakın ilişkilere işaret eden Rahmeti, "Ne yazık ki medya ve kültür alanında ciddi bir faaliyetimiz olmadı. Medya ve kültürel iş birliği eksikliğini gidermeye yönelik önemli bir adım atabildiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Dr. Rahmeti, iki ülkenin ortak sınırlarıyla ilgili mevcut hassasiyetlere ve bu konuda doğru haberlerin eksikliğine değinerek, "İran ve Ermenistan halkı artık doğru haberlere ulaşabilir ve bu çok sevindiricidir.’’ ifadesini kullandı.

Mehdi Rahmeti,"İran ve Ermenistan medya ambargosu ve düşman ülkelerin yürüttüğü kara kampanyalara ve sahte haberlere maruz kalmıştır. Bu işbirliği anlaşmasının yalan haberlerle mücadeleye yönelik bir adım olmasını umuyorum.’’ diye konuştu.

Armenpress Haber Ajansı Müdürü Nazaryan da yaptığı konuşmada iki kurum arasında imzalanan işbirliği anlaşmasına değinerek, "Bu olay, iki kurumun yanı sıra İran ve Ermenistan medyasının tarihinde de yeni bir dönüm noktasıdır." dedi.

Nazaryan sözlerine şöyle devam etti:

''Günümüzde medya ve sosyal medya platformları hayatımızın tarzını değiştirmede ve kararlarımızı etkilemede önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden hedef kitlemize özgün, güvenilir ve doğru bilgiler sunmak büyük önem taşıyor. Görevimiz insanları bilgilendirmek, eğitmek ve iletişim kurmaktır.''

Nazaryan, ''Bugün kurduğumuz ortaklığın daha kapsamlı bir bilgi paylaşımıyla iki ülkedeki olayların daha iyi anlaşılmasını sağlayacağından eminim.'' dedi.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, Mehr Haber Ajansı Müdür Yardımcısı Hüseyn Taheri ve Tahran Times gazetesi editörü Muhammed Sarafi'nin yanı sıra Armenpress Haber Ajansı Direktörü Nazarian, Armenpress Haber Ajansı Müdür Yardımcısı Kasiyan ve Armenpress editörü Halkatiyan hazır bulundu.