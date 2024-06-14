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14 Haz 2024 17:28

IŞİD lideri Bağdadi'nin akrabası Kırşehir'de yakalandı

IŞİD lideri Bağdadi'nin akrabası Kırşehir'de yakalandı

Terör örgütü IŞİD'in öldürülen lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin akrabası W.K.K.A.B., Kırşehir’de yakalandı.

Terör örgütü IŞİD'in öldürülen lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin akrabası W.K.K.A.B., Kırşehir’de yakalandı.

DHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ebu Bekir El- Bağdadi'nin akrabası W.K.K.A.B.’nin Kırşehir'de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tespit edilmemek için sürekli adres değiştiren şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Şapka, bere ve maske takarak, illegal yollardan yurt dışına kaçma arayışı içinde olan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan W.K.K.A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

News ID 1917715

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