Türkiye'de bayram tatilinin acı bilançosu: 3 günde 22 kişi öldü

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 9 günlük bayram tatilinin 3. günününde hız denetimlerinin geceleri de radar ile devam ettiğini bildirirken, kazalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin 3. gününde, 824 trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken, bin 327 kişinin ise yaralandığını açıkladı.



Ayrıca 3. gün, 375 bin 311 araç denetlenirken, 23 bin 857 araca hız ve radar işlemi, 26 bin 786 araca ise diğer işlemler yapıldı.



Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) trafik kazalarında 22 kişi hayatını kaybederken 4 bin 43 kişi ise yaralandı.

Kaynak: NTV