Hizbullah’tan İsrail’e açık tehdit mesajı

Hizbullahın Telegram hesabından, sadece İsrail güvenlik yetkililerin bildiği bazı askeri üsler, yakıt depoları ve Siyonist Rejim kara sularındaki noktaların koordinatlarını içeren görseller paylaşıldı.

Havadan ve insansız hava aracı çekildiği düşünülen görüntülerde ülkenin farklı bölgelerindeki hedeflerin tam adresleri bulunuyor.

Görüntünün sonunda İsrail’e hitaben “Bizlere kim saldırmayı düşünürse pişman olacaktır.” ifadesi yer aldı.

Hizbullah, 18 Haziran’da Lübnan sınırından yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alan İsrail’in Hayfa limanı, kenti ve ülkenin kuzeyindeki birçok tesisin 10 dakikalık görüntülerini paylaşmıştı.