Arap Birliği: Lübnan'daki Hizbullah'ı artık terör örgütü olarak sınıflandırmıyoruz

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, gerçekleştirdiği Beyrut ziyareti sonrasında Mısır'ın El-Kahire El-İhbariyye televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Arap Birliği'nin daha önceki kararlarında "Hizbullah'ın terörist olarak tanımlanması"na dikkati çeken Zeki, bu kararlara istinaden Hizbullah ile iletişimin kesildiğini hatırlattı.

"Arap Birliği'ne üye ülkelerin Hizbullah'a terör örgütü denmemesi konusunda" anlaştığını aktaran Zeki, yeni kararın Arap Birliği ile Hizbullah'ın iletişim kurmasının önünü açtığını belirtti.

Zeki, "Arap Birliği'nin artık Hizbullah'ı terör örgütü olarak sınıflandırmadığını" kaydetti.

AA