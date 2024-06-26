İran gazetelerinde seçimlerle ilgili neler yazıldı?

İran'da önümüzdeki Cuma günü (28 Haziran) cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 9 Haziran'da başlayan propaganda süresi 27 Haziran Perşembe günü saat 08.00’de sona erecek.

14. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışan adayların dün sonuncu münazarası gerçekleştirildi.

Peki Cuma gününe yaklaştıkça heyecanın arttığı seçimlerin İran gazetelerine nasıl yansıdı.

Vatane Emruz: İşe yarar bir devrimci

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Gadir Bayramı münasebetiyle dün sabah halkın çeşitli kesimlerinden binlerce kişi ile bir araya gemişti. Devrim Lideri gelecek cumhurbaşkanını işe yarar bir devrimci olması gerektiğini vurgulamıştı.

Vatane Emruz gazatesi de Devrim Lideri'nin "İşe yarar devrimci" cümlesini manşete taşıdı.

Sazendegi: Yalan söylemeyeceğim

Sazendegi gazetesi de cumhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan'ın fotğrafını kullanarak kendisinin münazaralarda vurugulayarak söylediği "Yalan söylemeyeceğim" cümlerini başlık yaptı. Gazetenin ilk sayfasında ayrıca İran eski cumhurbaşkanı Seyyid Muhammed Hatemi'nin Pezeşkiyan'ı desteklediği haberine de yer verildi.

Hem Mihen: Yalan söylemeyeceğim

Hem Mihen gazetesi de Sazendegi gazetesi gibi Pezeşkiyan'ın "Yalan söylemeyeceğim" cümlesini manşet yaptı.

Gazete ayrıca ilk sayfasında Pezeşkiyan'ın "İçi boş vaat vermeyeceğim, güvence veriyorum" cümlesine de yer verildi.

Keyhan: İran İslam Cumhuriyeti kaderinin başkaları tarafından çizilmesine izin vermeyecek

Keyhan gazetesi de Vatane Emruz gazetesi gibi İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin dün İran halkına hitaben yaptığı konuşmasının bir bölümünü manşetine taşımış. Gazete Ayetullah Hamanei'nin "İran İslam Cumhuriyeti kaderinin başkaları tarafından çizilmesine izin vermeyecek" cümlesini başlık olarak kullandı.

İtimad: Yoğun katılımla güçlü bir İran

İtimad gazetesi de Devrim Lideri'nin "Yoğun katılımla güçlü bir İran" cümlesini manşete taşıdı. Gazetenin ilk sayfasında ayrıca Pezeşkiyan'ın seçim kampanyası kapsamında gitti Kirman kentindeki konuşmasının haberi ve Hatemi'nin Pezeşkiyan'a oy vereceğine yönelik mesajı da dikkat çekti.