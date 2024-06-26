Suudi Arabistan ve Kanada'da seçimler için henüz sandık kurulmadı

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, bugün gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Riyad yönetiminin henüz İran cumhurbaşkanlığı seçimleri için Suudi Arabistan'da oy şubeleri kurmayı kabul etmediğini belirten Vahidi, "Çok sayıda İranlı hacı adayı Suudi Arabistan'da bulunuyor ancak Suudi Arabistan henüz bu ülkede oy verme şubemizin bulunmasını kabul etmedi. Geriye kalan süreçte de bu ülkenin yetkililerinin memnuniyetini alacağımızı umuyoruz." dedi.

Vahidi, "Suudi Arabistan'dan ciddi talebimiz bizimle işbirliği yapmasıdır. Elbette Anayasayı Koruyucular Konseyi ile gerekli koordinasyona bağlı olarak alternatif bir yolumuz da var." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Vahidi, Kanada'nın da seçimler konusunda İran'la işbirliği yapmadığını kaydederek, "Diğer sorunumuz ise Kanada ile ilgili çünkü bu ülkede çok sayıda yurttaşımız yaşıyor ve Kanada insan hakları savuncusu olduğunu iddia etmesine rağmen bu ülkede oy şubesi kurmayı henüz kabul etmiş değil." diye konuştu.