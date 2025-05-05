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5 May 2025 09:41

87 bin İranlı hacı adayı kutsal topraklara gidecek

87 bin İranlı hacı adayı kutsal topraklara gidecek

Tahran İmam Humeyni Havalimanı Genel Müdürü Said Çelenderi, hac farizasını yerine getirmek için İran'dan 87 bin kişinin kutsal toprakları ziyaret edeceğini bildirdi.

Tahran İmam Humeyni Havalimanı Genel Müdürü Said Çelenderi, hacı adaylarını uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, bu yıl hac sezonunda 87 bin hacı adayının taşınması amacıyla toplam 107 uçuş gerçekleştirileceğini duyurdu.

Çelenderi, bu uçuşların yaklaşık 80’inin İran Havayolları (Iran Air), kalanının ise Suudi Arabistan’a ait Flynas Havayolları gerçekleştireceğini ifade etti.

İranlı hacı adaylarının kutsal topraklara sevki, bugün (5 Mayıs) sabahın erken saatlerinden itibaren başladı ve 31 Mayıs kadar sürecek. Bu hacıların dönüşü ise 11 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında ülkenin 22 farklı noktasından yapılacaktır.

News ID 1926642

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