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27 Haz 2024 13:36

Avrupa'dan Kenya'ya askeri destek paketi

Avrupa'dan Kenya'ya askeri destek paketi

Avrupa Birliği'nin (AB), terör örgütü Eş-Şebab ile mücadele için Kenya'ya 21,4 milyon dolarlık askeri yardım göndereceği açıklandı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Eş-Şebab örgütüyle mücadelede Kenya'ya 21,4 milyon dolar değerinde askeri destek sağlanacağı kaydedildi.

Verilen maddi desteğin, özellikle Kenya ordusunun sınır güvenliğini sağlama ve Eş-Şebab örgütünün Kenya'ya yönelik operasyonlarına karşı kullanılacağı ifade edildi.

Askeri destekte neler var?

Açıklamada, verilen destek içerisinde insansız hava araçları, sinyal bozucular, gece görüş gözlüğü, can yeleği gibi kişisel koruyucu ekipman, el yapımı patlayıcı cihazları etkisiz hale getirecek sistemler, elektronik harp araçları ve mobil sağlık sistemleri olduğu belirtildi.

AA
 

News ID 1918038

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