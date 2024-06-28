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28 Haz 2024 17:03

Erdoğan'dan Esad'la 'ailece görüşme' mesajı

Erdoğan'dan Esad'la 'ailece görüşme' mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la geçmişte olduğu gibi 'ailece' görüşmeleri için bir engel olmadığını söyledi.

Türk medyasında yer alan haberlere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurulmaması için bir sebep olmadığını belirterek, “Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Ve nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, ‌“‌Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz asla yok” diye konuştu.

News ID 1918098

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