İran'da seçim sandıklarını taşıyan araca silahlı saldırı: 2 şehit var

İran’ın Sistan ve Belucistan Eyaleti’nin Cekigor bölgesinde, sandıkları çalmak için seçim sandıklarını taşıyan araca silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 polis şehit düştü ve çok sayıda sandık görevlisi yaralandı.
İran’ın Sistan ve Belucistan Eyaleti’nde seçim sandıklarını taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda iki polis şehit düştü.
İran’ın Sistan ve Belucistan Eyaleti’nin Cekigor bölgesinde, sandıkları çalmak için seçim sandıklarını taşıyan araca silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 polis şehit düştü ve çok sayıda sandık görevlisi yaralandı.
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