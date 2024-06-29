  1. İran
29 Haz 2024 11:37

İran'da seçim sandıklarını taşıyan araca silahlı saldırı: 2 şehit var

İran'da seçim sandıklarını taşıyan araca silahlı saldırı: 2 şehit var

İran’ın Sistan ve Belucistan Eyaleti’nde seçim sandıklarını taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda iki polis şehit düştü.

İran’ın Sistan ve Belucistan Eyaleti’nin Cekigor bölgesinde, sandıkları çalmak için seçim sandıklarını taşıyan araca silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 polis şehit düştü ve çok sayıda sandık görevlisi yaralandı.

News ID 1918125

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