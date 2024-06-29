İranlı sözcüden "seçim" mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak sosyal medya X hesabı üzerinden şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Yurtdışında yaşayan vatandaşların 14’üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımı İran’a sevgiyi gösterdi ve dostlarımızı memnun ederken düşmanlarımızı ise hayal kırıklığına uğrattı.

Bir kez daha yeni bir sınavda İran’ın ve İranlıların gururu adına hepimiz birlik olacağız. İran’da ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlar Cuma günü yeniden sandık başına gidecek.”