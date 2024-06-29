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29 Haz 2024 13:30

İran'da 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyaları başladı

İran'da 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyaları başladı

İran'da 14'üncü cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından seçim kampanyları da yeniden başladı.

İran'da 14'üncü cumhurbaşkanlığı seçimi, adaylardan hiçbirinin ilk turda kazanmak için gerekli olan yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

İran cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura ilişkin seçim faaliyeti kanununa göre, seçim kampanyaları ilk turun nihai sonuçlarının resmi olarak açıklandığı tarihten itibaren başlayarak ikinci turun başlamasından 24 saat öncesine kadar devam edecek.

İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi 5 temmuz yapılacak. 

İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'ne göre seçimin ikinci turuna, ilk turu önde bitiren Mesut Pezeşkiyan ve Said Celili katılacak.

News ID 1918130

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