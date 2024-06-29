İran'da 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyaları başladı

İran'da 14'üncü cumhurbaşkanlığı seçimi, adaylardan hiçbirinin ilk turda kazanmak için gerekli olan yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

İran cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura ilişkin seçim faaliyeti kanununa göre, seçim kampanyaları ilk turun nihai sonuçlarının resmi olarak açıklandığı tarihten itibaren başlayarak ikinci turun başlamasından 24 saat öncesine kadar devam edecek.

İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi 5 temmuz yapılacak.

İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'ne göre seçimin ikinci turuna, ilk turu önde bitiren Mesut Pezeşkiyan ve Said Celili katılacak.